Освободить Илью Салея и Максима Знака, прекратить преследование юристов и адвокатов!

















Представители широкого сектора общественных организаций более двадцати стран мира выражают глубокое возмущение задержанием 9 сентября 2020 года в Беларуси адвокатов Ильи Салея и Максима Знака в рамках политически-мотивированного уголовного дела и считают это грубым вмешательством в возможность свободного и беспрепятственного осуществления их профессиональной юридической деятельности и права на выражения адвокатами своего профессионального мнения, гарантированных международно-правовыми стандартами. Данная ситуация является прямым следствием множества проблем и нарушений в области осуществления права на защиту и функционирования адвокатуры в целом в Республике Беларусь, на которые уже не раз обращали внимание как международные организации, так и представители адвокатского сообщества.





Они требуют от властей Республики Беларусь:





- незамедлительного освобождения адвокатов Максима Знака и Илью Салея и соблюдения международно-правовых гарантий независимости адвокатской деятельности и реализации права на защиту;





- прекращения преследование юристов и адвокатов, которые, реализуя конституционное право на свободное выражение мнений и убеждений, высказывают свое мнение в рамках профессиональной деятельности;





- неукоснительного соблюдения положения ст. 62 Конституции Республики Беларусь: «каждый имеет право для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами.