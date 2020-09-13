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Освободить Илью Салея и Максима Знака, прекратить преследование юристов и адвокатов!

13.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 60 международных правозащитных, адвокатских и юридических организаций подписали Открытое заявление в связи с задержанием белорусских адвокатов Ильи Салея и Максима Знака.





Представители широкого сектора общественных организаций более двадцати стран мира выражают глубокое возмущение задержанием 9 сентября 2020 года в Беларуси адвокатов Ильи Салея и Максима Знака в рамках политически-мотивированного уголовного дела и считают это грубым вмешательством в возможность свободного и беспрепятственного осуществления их профессиональной юридической деятельности и права на выражения адвокатами своего профессионального мнения, гарантированных международно-правовыми стандартами. Данная ситуация является прямым следствием множества проблем и нарушений в области осуществления права на защиту и функционирования адвокатуры в целом в Республике Беларусь, на которые уже не раз обращали внимание как международные организации, так и представители адвокатского сообщества.

Они требуют от властей Республики Беларусь:

- незамедлительного освобождения адвокатов Максима Знака и Илью Салея и соблюдения международно-правовых гарантий независимости адвокатской деятельности и реализации права на защиту;

- прекращения преследование юристов и адвокатов, которые, реализуя конституционное право на свободное выражение мнений и убеждений, высказывают свое мнение в рамках профессиональной деятельности;

- неукоснительного соблюдения положения ст. 62 Конституции Республики Беларусь: «каждый имеет право для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами.
 
 
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Более 60 международных правозащитных, адвокатских и юридических организаций подписали Открытое заявление в связи с задержанием белорусских адвокатов Ильи Салея и...
 
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