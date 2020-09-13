«Макс — один из немногих, с кем я дрался»: Друзья Максима Знака рассказали то, чего о нем не знали

Clement Matyuhov Одноклассник Максима Знака





— Макс Знак — один из немногих людей, с которыми я дрался. Я это вспомнил, потому что он сейчас в тюрьме, а сами знаете, как сейчас в беларуской тюрьме… То было классе в шестом-седьмом, наверное, на спортплощадке перед школой.





Я дал ему в глаз, он дал мне то ли по шее, то ли еще куда, нормально, кстати, врезал. Тогда он был моим одноклассником.





С тех пор Макс стал так многим, что даже не перечислишь. Для меня он прежде всего был и остается добрым другом, помогающим в трудной ситуации. Это очень дорогого стоит. Но он был и моим капитаном в чемпионской «команде под названием Veritas», и на свадьбе Макса и Нади мне довелось быть, клеща оттуда привез.





Вот теперь он сидит в тюрьме за правду. Вот так вот просто могу сказать, что за правду. Потому что я Макса знаю больше тридцати лет как честного хорошего человека, который любит правду и справедливость. Veritas. Iustitia. Как-то они с ним по жизни связаны постоянно.





Все твои старые друзья и одноклассники за тебя, Макс — и переживают, и просто. Мы верим в твоё скорейшее освобождение и воплощение твоих надежд в новой Беларуси. Держись!









Иван Подрез

Старый друг Максима Знака





— С Максимом Знаком мы дружим со второго класса — то есть уже больше 30 лет.





Макс был капитаном нашей школьной команды по «Что? Где? Когда?». Идеальным капитаном. Все наши победы были завязаны на нем. Кроме того, что он сам генерировал версии, он умел совершенно безошибочно из десятка версий на столе выбрать правильную и очень стройно объяснить свой выбор.





Классе в девятом мы проходили тест на IQ. У Макса этот тест показал 164. Цифра эта очень четко врезалась в память, потому что это совершенно заоблачный коэффициент.





Понятно, что учеба ему давалась очень легко. Но при этом у Макса какая-то абсолютно умопомрачительная трудоспособность и перфекционизм. Помню, как мы готовились к какому-то сложному экзамену, и Макс ел растворимый кофе ложками, потому что считал, что в таком виде у кофе эффект сильнее). Очень хотелось спать, но спать было нельзя, потому что не весь материал был выучен. Халява — это не про него.





Макс пишет замечательные песни. И играет на гитаре. Помню, когда я играл в группе Atlantica, мне на какой-то концерт понадобилась именно его гитара, потому что нужен был вот конкретно этот тембр. Музыканты должны понять, что одолжить свою гитару кому-то — это все равно, что дать п ользоваться обручальным кольцом. Макс без вопросов мне ее одолжил, но так как я феноменально рукожоп, то поцарапал этот дорогущий инструмент о корявую стойку в К/З «Минск». Мне было крайне стыдно, но Максу было «ничего страшного». С друзьями он действительно готов поделиться всем.





Макс марафонец и триатлонист. В 2016 на Минском полумарафоне именно он убедил меня пробежать первую 10ку. Я был уверен, что не осилю. Макс спросил: «Ты сейчас сколько максимально пробежать можешь»? Я говорю: «3 километра». Он говорит: «Ну и 10, значит, пробежишь». Ну и пробежал.





Но самое главное — даже в том, возрасте, когда «правила нужны, чтобы их нарушать», Макс никогда не выходил за рамки, всегда играл честно и по правилам. Однажды мы, совсем юные оболтусы, унесли дорожный знак и подарили ему на день рождения. Такой был юмор в 90-е. Макс очень оценил подарок, но совершенно не оценил «подвиг». Он переживал, что мы с этим знаком могли попасться на глаза какому-нибудь патрулю и крайне сильно влипнуть.





Он и сейчас продолжает играть честно и по правилам. Даже, когда никаких правил больше не существует.









Михаил Кичаев





— Первый раз я услышал про Максима Знака, наверное, в 2010-11 году, не помню точно. Читал Белгазету и мне постоянно начала попадаться на глаза колонка юриста Максима Знака. Он писал очень интересно и захватывающе, помню словил себя на мысли, что было бы круто познакомиться с этим интересным человеком.





Каково-же было мое удивление, когда я встретил чувака похожего на юриста из газеты при знакомстве студентов в группе MBA. Оказалось — это он — Максим Знак — юрист. Тоже как и я пришел учиться, хотя, к этому моменту, был преподавателем MBA в другом вузе. И понеслось… Полтора года совместной учебы, лекции, семинары, кейсы, совместные работы в группах, поездки на мероприятия официальные и не очень. Я никогда не думал, что человек который знает программу учебы изнутри, а я напомню, он параллельно преподавал в похожей программе будет выкладываться на учебе. Другой бы забил! Но это не про Макса, естественно, он был лучший в группе и на параллели. То, как он мог изложить новый материал своими простыми словами лично у меня всегда вызывало изумление.





Просто о сложном — это про него!





Очень запомнился эпизод когда он проводил эксперименты со сном стараясь спать несколько раз в сутки, и только на период быстрой фазы сна — экономя при этом основную часть времени — фазу медленного сна. Спросил его — зачем себя мучает? — а он — мне не хватает времени чтобы все успевать.





Про Iron Man тоже напишу пару слов — он не просто проходил эти дистанции — у него была цель — норматив кандидата в мастера спорта! И… он ведь почти сделал его! Помешала досадная случайность.





Про то, что он пишет потрясающее песни на белруском языке — многие конечно знают! Надя Знак, выложи в сеть — пусть народ расшаривает — там есть где черпать вдохновение!





Имел удовольствие вести совместные проекты с ним как с юристом. После блестящего выигрыша, как мне казалось, абсолютно бесперспективного дела, сказал ему, что он заставил меня поверить, в то, что в нашей стране работает закон.





Теперь он хочет, чтобы в это поверила вся страна!





Мне кажется, что те люди которые решили, что смогут таким образом погасить его активность, изолировать — просто не знают его. Он сейчас получил временной ресурс — когда может работать не отвлекаясь на посторонние шумы. Уверен, что он не просто работает — он работает над чем-то действительно масштабным и на благо нашей страны!





Макс, ты крутой! Мы верим и ждем!













Александр Степанов





— Мы давно знакомы и дружим с Максимом Знаком, и для меня он, светлый и прекрасный человек, часто становился проводником к новому.





Кто организует байдарочный поход? Макс. Кто стал шкипером и собрал всех на яхты? Макс. Кто позвал в Непал? Макс.





Сейчас же он с соратниками пригласил всех нас в страну, где есть честность, законы и правила, уважение и солидарность, разум и открытые эмоции.





Мы уже идем, мы скоро нагоним тебя, Макс!









Дім Халімончык





— Специально искал именно это фото. На нем мы с Максимом Знаком молоды, полны надежд и оптимизма.













В 2007, на третьем курсе, я пришел на свое первое собеседование в молодую юридическую фирму ЮрЗнак, работать у Максима, собственно, Знака.





Очень ценю этот опыт. Мне, сначала студенту, а потом — уже дипломированному, а затем и аттестованному юристу, повезло работать и общаться с большим профессионалом своего дела и прекрасным человеком. И еще важнее то, что я нашел не просто работодателя и преподавателя, но и друга. Мне довелось подружиться и общаться со всей семьей: мамой, отцом, сестрой, женой и сыном — они все прекрасные люди.





Надя, Ира, Александр Николаевич, держитесь! Вы невероятные, не забывайте! Всё будет хорошо!





В комментариях к юридическим стримам было много комментариев с восхищением его спокойствием и вопросов «зачем все эти действия, если результат предсказуем?». А ведь это и есть стиль работы и принципы Максима.





Во-первых, спокойствие и хладнокровие. Во всем.





Однажды нам с коллегой выпала командировка в Витебскую область. Поезда туда не ездили, маршрутки неудобные, решили поехать на машине Максима. Права были у меня, опыта поездок не было ни кого. Погода была ужасная — за ночь выпала куча снега, под снегом — лед. В добавок — у нас была только одна кассета, которая застряла в приемнике. И на ней была песня про Иссык-Куль. В общем, мы сильно прониклись тогда духом средней Азии.





Недалеко от пункта назначения мы с нерегулируемым перекрестком нашли друг друга и уже через пару секунд вращения на льду машина лежала в кювете, сломав перед этим забор.





Оправились от шока, нашли быстро трактор и успели в суд. Возвращались в тишине, музыку больше не слушали.





Мне было не очень, скажем так, ловко возвращать машину с разбитым бампером, но пришлось. Максим походил вокруг, посмотрел на нее и сказал что-то вроде «хм… ну тоже опыт».





Возможно, подумал он что-то другое, но сказал примерно это.





Мне вообще не очень везло с машинами — следующую машину Максима я тоже поцарапал, выполняя служебные обязанности. Но и там реакция была очень философская. Так сказать, «Штош.».





А во-вторых — соблюдение правил.





Максим всегда словом и делом напоминал и продолжает повторять главную прописную истину — мы всегда должны действовать в рамках существующего закона.





Есть норма — соблюдай. Будут последствия — будем разбираться.





В первые буквально дни стажировки меня студента отправили подать обращение в какой-то орган. Я пришёл, потыкался по кабинетам, неуверенно что-то спросил. Мне в ответ довольно уверенно ответили, что «кабинет не тот, письмо не то, неправильно примерно всё и вообще обед, идите и не дурите голову». Я в принципе и готов был уйти, позвонил отчитаться, но Максим напомнил: твоя задача документ подать и подтвердить его подачу. Остальное — по мере поступления. Пришлось вернуться и убедить принять письмо. Нехотя, но приняли, отметку поставили.





А в офисе я услышал то, что запомнил и теперь сам напоминаю всем стажерам: «молодец, задача выполнена, мы все сделали в соответствии с утвержденным порядком и это зафиксировано.»





Право — это логика и почти математика. У него есть законы и я уверен — что бы Максим ни делал, он поступает, следуя тому же правилу: как бы себя не вёл любой другой, мы соблюдаем закон и остаёмся в его рамках. Потому что если не мы, то зачем вот это вот всё?





И я не сомневаюсь, что закон в истинном значении будет соблюдён. Максим вернётся, и мы уже в ближайшее время сможем встретиться в отличном настроении в кругу друзей. И когда он возьмёт гитару, я обязательно закажу ту самую песню про Иссык-куль. Уж больно хороша, чертяка.





А фото актуально и сейчас. Сейчас мы оба всего лишь немного мудрее, но главное — все так же верим в лучшее.