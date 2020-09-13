На конвейер «БЕЛДЖИ» встанут еще две модели Geely

Одновременно автопроизводитель получил ОТТС и на хэтчбек Geely GS. Судя по документам, появившимся в базе Госкомитета по стандартизации РБ, речь идет о «серийном выпуске».





Технические характеристики и оснащение FY11 Tugella и GS совпадает с теми, что указаны в полученных российским представительством Geely ОТТС на машины китайской сборки. То есть, у купеобразного кроссовера будут доступны две форсировки 2-литрового турбомотора – на 200 и 238 л. с. Трансмиссия – безальтернативный 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод передний и полный. У хэтчбека – под капотом атмосферный 1.8 мощностью 133 л. с., знакомый по седанам Emgrand 7. Он сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями сухого типа.