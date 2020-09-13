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На конвейер «БЕЛДЖИ» встанут еще две модели Geely

13.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производство Geely FY11 Tugella будет налажено на белорусском автозаводе «БЕЛДЖИ». Об этом говорит Одобрение типа транспортного средства, выданное предприятию на эту модель.

Одновременно автопроизводитель получил ОТТС и на хэтчбек Geely GS. Судя по документам, появившимся в базе Госкомитета по стандартизации РБ, речь идет о «серийном выпуске».

Технические характеристики и оснащение FY11 Tugella и GS совпадает с теми, что указаны в полученных российским представительством Geely ОТТС на машины китайской сборки. То есть, у купеобразного кроссовера будут доступны две форсировки 2-литрового турбомотора – на 200 и 238 л. с. Трансмиссия – безальтернативный 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод передний и полный. У хэтчбека – под капотом атмосферный 1.8 мощностью 133 л. с., знакомый по седанам Emgrand 7. Он сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями сухого типа.
 
 
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Производство Geely FY11 Tugella будет налажено на белорусском автозаводе «БЕЛДЖИ». Об этом говорит Одобрение типа транспортного средства, выданное предприятию на эту...
 
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