ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Азаренко: это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться еще в нескольких финалах

13.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белоруска Виктория Азаренко поделилась мнением о поражении японке Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата США со счетом 6:1, 3:6, 3:6.




"Это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться еще в нескольких финалах. Дорога сюда была долгой, но это было весело", — приводит слова Азаренко "Чемпионат".

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко поделилась мнением о поражении японке Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата США со счетом 6:1, 3:6, 3:6.
 
Новости дня
Новости разные
 
У рожденных осенью детей обнаружили склонность к астме и аллергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика