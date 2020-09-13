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Белорусские спасатели усовершенствовали автоматическое тушение огня

13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели Беларуси разработали автоматическое устройство для тушения пожаров. Пенный ороситель как минимум в 2,5 раза повысит эффективность борьбы с огнем. Пригодится разработка на крупных предприятиях, особенно на химически опасных. По статистике, пожары на промышленных объектах – одни из самых распространенных в стране, передает Полина Срибненко.

Не реальный пожар, а серьезные испытания нового устройства: белорусский ороситель за минуту справляется с огнем в человеческий рост.

«У нас получилось так, что при более быстром тушении пожара расходовалось приблизительно в два раза меньше огнетушащего вещества по сравнению с самым лучшим представителем сегодня на рынке», – рассказал преподаватель Университета гражданской защиты МЧС Алексей Лихоманов.

В МЧС решили усовершенствовать модель автономного оросителя, которая есть на многих предприятиях. Изменили геометрические параметры, каждую деталь печатали на 3D-принтере. Подбирали элементы около двух лет.

«Можно отметить достаточно большой диаметр вот этой части оросителя, которая называется розетка. А также угол наклона лопастей. Все эти параметры мы и исследовали», – пояснил Алексей Лихоманов.

Разработчики уверены: у маленького устройства большое будущее. Ведь оно дешевле зарубежных аналогов. Поэтому прототип сейчас доводят до совершенства и планируют запустить в производство. Параллельно в стенах университета МЧС создают и другие способы борьбы с огнем.

«Разработка пожарных стволов, новых и эффективных, с переменным расходом огнетушащего средства. Кроме этого, очень большую деятельность проводим в области моделирования пожаров. У нас есть ряд разработок в области программного обеспечения», – отметил начальник отдела научной и инновационной деятельности университета Вадим Кудряшов.

Например, эта программа уже используется в подготовке будущих спасателей. На виртуальном тренажере – сотни сценариев развития пожара. Учащийся должен четко рассчитать количество техники и людей на объекте. Это поможет в реальной жизни не оставить стихии ни единого шанса. Разработкой уже заинтересовались коллеги из России и Азербайджана.



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Пенный ороситель в разы повышает эффективность борьбы с возгоранием.
 
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