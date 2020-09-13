Британия намерена отказаться от части общеевропейских норм в области прав человека

Источник материала: АФН

Власти Великобритании намерены отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека.

Об этом в субботу в своей электронной версии сообщила газета «Санди телеграф», передает ТАСС.

По ее данным, британское правительство работает над предложениями по ограничению действия законодательства о правах человека в тех сферах, где судебные органы «перестарались» с его применением.

Обсуждаемые меры, в частности, касаются исключений из закона о правах человека 1998 года. Это может лишить мигрантов и беженцев возможности использовать законодательство, чтобы избежать депортации, но в то же время защитит британских военных от обвинений, связанных с их деятельностью за рубежом.

Как отмечает издание, планы правительства могут привести к новым противоречиям с Евросоюзом, поскольку Брюссель требует от Великобритании придерживаться закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека для обеспечения правового сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

В среду правительство Великобритании представило законопроект о внутренних рынках, призванный регулировать торговые отношения между составными частями королевства с момента завершения переходного периода после выхода страны из Евросоюза. В документе говорится, что некоторые из его положений «будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом». Речь прежде всего идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit - о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Новый законопроект уже вызвал протесты со стороны не только Евросоюза, но и Уэльса и Шотландии, где Лондон обвиняют в попытке централизации власти в государстве, и со стороны членов правящей Консервативной партии, которые предупреждают о тяжелых последствиях принятия этого законопроекта для репутации Великобритании на международной арене. Ситуация обостряется тем, что переговоры Брюсселя и Лондона о заключении соглашения о свободной торговле после Brexit фактически зашли в тупик.