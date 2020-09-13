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Греция вооружается в свете конфликта с Турцией

13.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Греция намерена пополнить оснащение своей армии в свете обострения отношений с Турцией. Речь идет о приобретении у Франции 18 многоцелевых истребителей Dassault Rafale, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в субботу, 12 сентября.

Греция также хочет приобрести вертолеты и четыре новых фрегата. А еще четыре судна этого типа, выпущенные в Германии, пройдут модернизацию. Кроме того, ряды вооруженных сил Греции в течение 5 лет пополнят 15 000 новобранцев.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли приветствовала намерение Греции. Это первая покупка истребителей Dassault Rafale европейским государством.

Поведение Турции "угрожает" восточным границам Европы и "подрывает" безопасность в регионе, отметил Мицотакис. Власти Греции готовы разрешить разногласия с Турцией мирным путем, подчеркнул он. Однако премьер Греции допустил привлечение Международного суда ООН, если сторонам не удастся прийти к единой позиции, передает DW.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал греческие власти воздержаться от "ошибочных действий". Турецкий лидер также предостерег от "ссоры" с Турцией президента Франции Эмманюэля Макрона, который 10 сентября призвал Анкару не пересекать "красные линии" в конфликте с Грецией.

Конфликт между Турцией и Грецией не утихает уже несколько недель, разгоревшись из-за спорных районов на востоке Средиземного моря. Оба государства изъявили притязания на территории с возможными месторождениями нефти и газа. Евросоюз призывает Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожает санкциями. Однако Анкара отказывается идти на уступки.

 
 
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Греция намерена пополнить оснащение своей армии в свете обострения отношений с Турцией. Речь идет о приобретении у Франции 18 многоцелевых истребителей Dassault Rafale,...
 
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