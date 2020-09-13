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Евреи-хасиды застряли в Бобруйске из-за коронавируса

13.09.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хасиды ежегодно приезжают на могилу цадика Нахмана в город Умань на Рош ха-Шана (иудейский Новый год). Но в этот раз пандемия вмешалась в их планы, и 5000 гостей из Израиля не смогли попасть в Украину, и вернуться домой до начала шаббата, пишет bobr.by. Паломники остались в Беларуси до воскресенья.




500 паломников заселились в бобруйские гостиницы «Турист» и «Амакс». Местный раввин Шауль Хабабо помог им решить вопрос с кошерным питанием.

В гостинице «Турист» рассказали, что для гостей будет выделена часть здания, чтобы они могли спокойно молиться, и никто им не мешал (решался также вопрос с отменой традиционной дискотеки).

В Украину паломники в этом году уже не попадут, из-за закрытых на карантин границ.
 
 
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Хасиды ежегодно приезжают на могилу цадика Нахмана в город Умань на Рош ха-Шана (иудейский Новый год). Но в этот раз пандемия вмешалась в их планы, и 5000 гостей из...
 
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