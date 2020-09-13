Евреи-хасиды застряли в Бобруйске из-за коронавируса













500 паломников заселились в бобруйские гостиницы «Турист» и «Амакс». Местный раввин Шауль Хабабо помог им решить вопрос с кошерным питанием.





В гостинице «Турист» рассказали, что для гостей будет выделена часть здания, чтобы они могли спокойно молиться, и никто им не мешал (решался также вопрос с отменой традиционной дискотеки).





В Украину паломники в этом году уже не попадут, из-за закрытых на карантин границ.