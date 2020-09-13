«Поддержка была невероятной, незнакомый человек купил мне новый велосипед». Минчанин о жизни после встречи с ОМОНом

Источник материала: Onliner

Задержания на улицах городов — уже обыденность для некоторой части белорусов. В автозаки и бусики без номеров «переселяются» непосредственные участники маршев, представители СМИ — да кто только там не был. Наш читатель Виктор попал в одну из «волн» приема велосипедистов. Его история приключилась еще 11 августа.

— Около 19 часов я ехал по велодорожке со стороны Немиги по направлению к «Минск-Арене». Возле остановки общественного транспорта «Гостиница „Юбилейная“» был задержан сотрудниками ОМОНа.

Что такое задержание сотрудниками ОМОНа в начале августа — все мы знаем, снимки и ролики видели. Не обошел сеанс «массажа» и Виктора. После «поучительной беседы» молодого человека передали в следующие «заботливые руки». Разговоры с силовиками продолжались до четырех утра, затем велосипедиста выпустили.



Так выглядел прежний велосипед Виктора, пропавший после задержания

— Я сразу же отправился на место задержания (по пути меня снова остановили сотрудники ОМОНа, но обошлось). Велосипеда возле гостиницы уже не было. Тогда на утро я составил несколько постов о пропаже и закинул их на знакомые мне велофорумы, надеясь, что кто-то что-то видел или, может, подобрал и спрятал мой велик, понимая, какая сейчас ситуация. После того как посты были опубликованы, мне написал человек, представившийся Александром, и сообщил, что готов собрать мне новый велосипед.

Поблагодарив его за желание помочь, я отказался, пояснив, что надеюсь на возврат своего имущества. Однако через два дня Александр позвонил мне и сообщил, что велосипед уже готов. Тогда я решил, что стоит принять это щедрое предложение, так как оптимизма насчет поиска собственности уже поубавилось.



А так выглядит новый, подаренный Александром

— При встрече я спросил Александра, как я могу его отблагодарить, сколько должен, на что он ответил, что поступил так не из корыстных целей или желания попиариться, а просто от понимания того, что для некоторых людей без велосипеда жизни нет. В общем, я получил отличный аппарат, который явно собирался с заботой о его следующем хозяине. Да еще и от человека, который пожелал остаться анонимом (как обычно и делают лучшие люди). Александр, если ты это увидишь, огромное тебе спасибо!





Виктор также отмечает, что белорусы очень сильно поддержали его в моральном плане:

— Теплые слова и поддержка поступали вообще отовсюду. Совсем незнакомые люди предлагали и деньги, и психологическую помощь. После шока от общения со «средневековьем», я был поражен добротой и сплоченностью наших людей. Их действительно много.