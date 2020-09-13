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Учения "Славянское братство" пройдут в Беларуси с 14 по 25 сентября
13.09.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Российско-белорусские учения "Славянское братство – 2020" пройдут на полигоне "Брестский" с 14 по 25 сентября, об этом сообщило Минобороны РФ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Одной из главных задач военных маневров станет боевое слаживание подразделений ВДВ при выполнении тактических задач.
Всего участие в них примут порядка 1500 военнослужащих. Со стороны России будут 300 военных специалистов и около 70 единиц техники. После завершения учений российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.
Международные тактические учения "Славянское братство" проходят регулярно, начиная с 2015 года. Маневры проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц: Беларуси, России или Сербии. Так, в 2019-м они проходили в Сербии, а в 2018-м в России.
Однако в этот раз Сербия
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Участвовать в мероприятиях должны были военные трех стран, однако в Минобороны Сербии заявили об остановке всех военных учений с другими государствами.
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