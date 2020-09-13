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«Ошеломлён масштабами беларуских протестов»: рассекретили прогноз Путина по отставке Лукашенко

13.09.2020 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Bloomberg узнал позицию российского президента Владимира Путина по протестам в Беларуси.

В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоятся переговоры Лукашенко с Путиным. Это их первая личная встреча с того момента, как в Беларуси вспыхнули ежедневные протесты против президентства Лукашенко после заявления ЦИК о его победе на выборах 9 августа. Демонстрации не прекращаются, но и Лукашенко не спешит выполнять требования митингующих.

Как выяснил Bloomberg благодаря пяти близким к Кремлю источникам (они попросили об анонимности), российское руководство ошеломлено масштабами беларуских протестов и остротой политического кризиса, охватившего «ближайшего партнера Москвы». Однако Путин сомневается, что оппозиции удастся сместить Лукашенко с помощью уличных акций.

Неназванные собеседники издания отметили, что Москва не доверяет Лукашенко, но и не хочет принимать приход оппозиции к власти благодаря улице. Поэтому Россия продолжит поддерживать так называемого беларуского президента, одновременно подталкивая его к шагам по передаче власти в будущем.

«Беларусы действительно потрясены поддержкой Путина Лукашенко, который стал абсолютно чужим для своего народа», – цитирует Bloomberg экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало. А Найджел Гулд-Дэвис, экс-посол Великобритании в Беларуси, в беседе с изданием выразил мнение, что Россия рискует «превратить самого дружелюбного соседа, который у нее есть, в народ, который будет рассматривать ее как пособницу Лукашенко и его авторитаризма».

В конце августа источники Reuters описывали кремлевские настроения несколько похоже: Путин считает, что Лукашенко удержит власть, но с удовольствием наблюдает, как тот слабеет. «Лукашенко будет критически ослаблен. Из него можно будет сделать фарш. Наши ребята обязательно этим воспользуются», – заявил тогда один из источников агентства, имея в виду предложения России об углублении интеграции двух стран, от которых ранее отказывался Лукашенко.

Обложка: Аня Редько.

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Теги: Новости
 
 
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Bloomberg узнал позицию российского президента Владимира Путина по протестам в Беларуси. В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоятся переговоры Лукашенко с Путиным....
 
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