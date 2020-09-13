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Samsung выпустит «почти флагман» Galaxy S20 FE. Сколько он может стоить

13.09.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung собирается выпустить еще один смартфон серии Galaxy S20. Вероятно, это будет «почти флагманская» модель, стоящая на ступень ниже премиальных моделей в линейке. Об этом сообщает FoneArena.


Устройство, скорее всего, назовут Galaxy S20 FE (Fan Edition). Девайс получит экран на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей и разверткой в 120 Гц, процессор Snapdragon 865/Exynos 990 (в зависимости от региона продаж), 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянного хранилища, основную камеру с тремя модулями по 12 Мп (или с двумя по 12 Мп и оду на 8 Мп) с поддержкой 3-кратного оптического зума и широкоугольной съемки, стерео динамики AKG, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Предполагаемый объем аккумулятора — 4500 мАч, в активе ожидается 15-ваттная проводная зарядка.


Известный инсайдер Roland Quandt в Twitter утверждает, что в Европе за устройство будут просить 699 евро — во всяком случае, такую цену установят на версию без поддержки 5G-сетей. FoneArena пишет, что Galaxy S20 FE получится приобрести в корпусах белого, синего, оранжевого, зеленого и красного цветов. Анонс ожидается в конце сентября или начале октября.

Ниже — цены других смартфонов Galaxy S20:

 
 
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Анонс ожидается в конце сентября или начале октября.
 
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