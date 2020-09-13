|
После седана Air компания Lucid запустит в серию электрический кроссовер
Источник материала: Tut.by
На днях американский электромобильный стартап Lucid Motors показал свою первую серийную модель — седан
Интерес к своей второй модели компания начала с публикации фотографий экстерьера прототипа, от которого серийная версия полноразмерного кроссовера отличаться будет не сильно. Уже известно, что Gravity получит вместительный салон, рассчитанный на семь седоков, а за основу будет взята собственная платформа Lucid Motors под названием LEAP (Lucid Electric Advanced Platform).
Наверняка Gravity достанется тот же набор силовых установок, что и Air — это значит, что топ-версия получит пару электродвигателей мощностью 1080 л.с. и батарею на 113 кВтч, с которой без подзарядки кроссовер сможет проезжать более 800 км.
Продажи седана Air начнутся весной следующего года, кроссовер же появится не раньше 2023 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях американский электромобильный стартап Lucid Motors показал свою первую серийную модель - седан Air, компанию которому через пару лет составит кроссовер, пока...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)