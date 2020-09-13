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Задержан представитель стачкома «Беларуськалия» Роман Леончик

13.09.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержан представитель стачкома ОАО «Беларуськалий» Роман Леончик, сообщает телеграм-канал стачечного комитета предприятия.

Леончик находится в Солигорском РОВД.

Как заявляет стачком, «в последнее время на его членов и участников стачки оказывают беспрецедентное давление». С конца августа суды выносили штрафы и решения об административных арестах по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях в отношении представителей стачкома Анатолия Бокуна, Владимира Шило, Дениса Тарасевича, Николая Леончика, Николая Зимина, Сергея Козелько, Петра Печкурова.

Суд Минской области 11 сентября признал забастовку шахтеров «Беларуськалия» незаконной.

 
 
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Задержан представитель стачкома ОАО «Беларуськалий» Роман Леончик, сообщает телеграм-канал стачечного комитета предприятия. Леончик находится в Солигорском...
 
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