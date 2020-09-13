МВД: 12 сентября по стране было задержано 114 человек

12 сентября в Беларуси в ходе разгонов протестных акций было задержано 114 человек.





В места содержания задержанных до суда водворены 87 человек. Все задержанные обвиняются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

По данным МВД, наиболее массовые задержания произошли в Минске — 99 человек, где вчера состоялась женская акция солидарности . В том числе были задержаны журналисты телеканала «Белсат».