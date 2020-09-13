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МВД: 12 сентября по стране было задержано 114 человек
Источник материала: Навiны
12 сентября в Беларуси в ходе разгонов протестных акций было задержано 114 человек.
В места содержания задержанных до суда водворены 87 человек. Все задержанные обвиняются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.
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Правозащитники
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12 сентября в Беларуси в ходе разгонов протестных акций было задержано 114 человек.
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