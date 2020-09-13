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МВД: 12 сентября по стране было задержано 114 человек

13.09.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

12 сентября в Беларуси в ходе разгонов протестных акций было задержано 114 человек.

МВД: 12 сентября по стране было задержано 114 человек

В места содержания задержанных до суда водворены 87 человек. Все задержанные обвиняются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

По данным МВД, наиболее массовые задержания произошли в Минске — 99 человек, где вчера состоялась женская акция солидарности. В том числе были задержаны журналисты телеканала «Белсат».

Правозащитники установили имена порядка 70 задержанных.

 
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12 сентября в Беларуси в ходе разгонов протестных акций было задержано 114 человек.
 
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