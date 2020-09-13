В Минск c утра стягивают военную технику в связи с запланированными на сегодня акциями протеста

Как передает, еще до начала мероприятия в белорусскую столицу начали стягивать автозаки и военную технику. К тому же, издание выложило видео, на котором запечатлена колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.