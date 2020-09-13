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Жириновский собирается провести в Беларуси парад с участием 100 тысяч патриотов России

13.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жириновский решил провести в Беларуси парад с участием патриотов России.





Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы и любви белорусов и россиян.

Со слов российского политика, если это сделать, то все смогут понять, что Москва не собирается вводить войска в Беларусь.

Жириновский предполагает, что в акции могут принять участие более 100 тысяч русских патриотов, которые приедут в Минск рано утром на поездах.

Днем они пообедают белорусскими драниками, а вечером уедут обратно в Москву.
 
Теги: Минск
 
 
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Жириновский решил провести в Беларуси парад с участием патриотов России.
 
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