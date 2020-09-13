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В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники

13.09.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают о ДТП, случившемся сегодня утром на съезде с МКАД в районе Ждановичей. «Около кольцевой. Перегородун получил свое», — написал пользователь форума под ником 3021358 и приложил фото.

В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники

Подробности ДТП описывает Telegram-канал «Ждановiчы сёння»: «Ля ГЦ „Карона“ ў Ждановічах адбылося жорсткае сутыкненне грамадзянскага і аўтамабіля ДАІ, які суправаджаў калону. Як паведамляюць сведкі, аварыя адбылася з-за раптоўнай спробы аўтамабіля ДАІ перакрыць дарогу для калоны з аўтазакамі і спецтэхнікай. Кіроўца грамадзянскага аўтамабіля не паспеў затармазіць, сутыкнуўся з ДАІ і перакуліўся два разы. Зараз яму аказвае дапамогу хуткая».

В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники
В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники
В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники

Onliner побеседовал с одним из очевидцев произошедшего Андреем. Вот что рассказал мужчина:

Колонна спецтехники двигалась со стороны съезда с кольцевой. Впереди нее ехала машина ГАИ с проблесковыми маячками. Перед самым выездом она резко вклинилась в поток, при этом, по сути, зацепив движущийся гражданский автомобиль. По ощущениям, у водителя Toyota RAV4 даже не было возможности затормозить, пропустить.

Автомобиль ГАИ просто включил маячки и на скорости выехал на середину дороги. В итоге Toyota несколько раз перевернулась — кувыркалась жестко. Машина ГАИ же просто съехала на обочину. Как я понял, пострадали оба водителяи — и в Toyota, и в спецавтомобиле.

К моменту приезда на место корреспондента Onliner колонна спецтехники уже покинула локацию, осталось только несколько экипажей ГАИ. Водителям оказывали медпомощь.

По предварительной информации, автомобиль Geely с бортовым номером 675 съезжал с МКАД на Тимирязева, а Toyota, по словам очевидцев, двигалась по дороге Минск — Молодечно — Нарочь в направлении города. Пострадали оба водителя транспортных средств. Обошлось без тяжелых травм — в кроссовере сработали все подушки безопасности, что предотвратило тяжелые последствия, — сообщил корреспондент Onliner.

В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники
В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники

Уточним, что это предварительная информация, ГАИ пока свои данные не опубликовала.

 
Теги: Минск
 
 
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