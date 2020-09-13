Россия направляет в Беларусь своих военных и технику

Источник материала: Ежедневник

Россия направляет около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц боевой и спецтехники на полигон "Брестский" в Беларуси. Официально - на ежегодные плановые совместные учения.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. По его данным, силы перебрасываются в рамках совместных учений "Славянское братство", которые пройдут с 14 по 25 сентября.

Как пишет DW, в Минобороны РФ утверждают, что речь идет о плановых маневрах, которые проводятся ежегодно с 2015 года. Ранее в оборонном ведомстве Беларуси указывали, что к тактическим учениям, в ходе которых отработают "задачи по борьбе с терроризмом", также присоединится Сербия.