ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия направляет в Беларусь своих военных и технику

13.09.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Россия направляет около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц боевой и спецтехники на полигон "Брестский" в Беларуси. Официально - на ежегодные плановые совместные учения.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. По его данным, силы перебрасываются в рамках совместных учений "Славянское братство",  которые пройдут с 14 по 25 сентября.

Как пишет DW, в Минобороны РФ утверждают, что речь идет о плановых маневрах, которые проводятся ежегодно с 2015 года. Ранее в оборонном ведомстве Беларуси указывали, что к тактическим учениям, в ходе которых отработают "задачи по борьбе с терроризмом", также присоединится Сербия. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия направляет около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц боевой и спецтехники на полигон "Брестский" в Беларуси. Официально - на ежегодные плановые совместные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ждановичах случилось ДТП с участием гражданского автомобиля и спецтехники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика