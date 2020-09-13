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Россия направляет в Беларусь своих военных и технику
13.09.2020 13:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Россия направляет около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц боевой и спецтехники на полигон "Брестский" в Беларуси. Официально - на ежегодные плановые совместные учения.
Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. По его данным, силы перебрасываются в рамках совместных учений "Славянское братство", которые пройдут с 14 по 25 сентября.
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Россия направляет около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц боевой и спецтехники на полигон "Брестский" в Беларуси. Официально - на ежегодные плановые совместные...
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