«Хорошая кошка» от Great Wall: под брендом Ora представлен еще один электрокар

Источник материала: Tut.by

Ora — один из дочерних брендов китайской компании Great Wall, который был создан в 2018 году для выпуска электромобилей. В модельном ряду Ora уже есть три машины — лифтбек iQ, а также парочка городских хэтчбеков R1 и R2 , а теперь на подходе и четвертая модель, прежде известная под индексом ES11.





Теперь у электромобиля, во внешности которого можно найти сходство и с моделями Porsche, появилось имя собственное — с китайского оно переводится как Good Cat (то есть «хорошая кошка»). По габаритам новинка, для которой доступны двухцветные варианты окраски кузова, оказывается заметно крупнее R1 и R2 — как сообщают китайские СМИ, в длину Good Cat насчитывает 4,23 м, в ширину 1,82 м, а колесная база достигает 2,65 м.





В салоне в отделке которого широко используется искусственная кожа, могут разместиться до пяти седоков, из прочих особенностей — двухспицевый руль и единая панель с экранами приборов и мультимедиасистемы.





В движение Good Cat приводит установленный на передней оси электродвигатель, развивающий 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Заявленная максимальная скорость — 150 км/ч, без подзарядки электрокар может проехать до 500 км (по циклу NEDC).





Производство Good Cat освоено на заводе Great Wall в Тайчжоу, продажи на местном рынке начнутся уже 25 сентября. Стоимость в компании пока не обнародовали.