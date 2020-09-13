Sony официально расскажет о PlayStation 5 через пару дней. Ждем цены приставки

Источник материала: Tut.by

Sony назвала официальную дату презентации, на которой огласит новые подробности про игровую приставку PlayStation 5. Об этом пишет The Verge .





Мероприятие, которое состоится в онлайн-формате, начнется 16 сентября в 23.00 по минскому времени. По словам Sony, оно в первую очередь посвящено играм, которые войдут в стартовую линейку при запуске PS5. Возможно, внимание уделят и другим проектам от внутренних студий, выход которых запланирован на более поздний срок. Известно, что трансляция продлится 40 минут.

Но главным моментом всего мероприятия — во всяком случае, по ожиданиям многих игроков и профильных интернет-ресурсов — может стать анонс даты поступления PS5 в продажу и ее цен. В Sony официально это пока не подтверждают, но и не опровергают.

С учетом того, что главный конкурент в лице Microsoft недавно назвал официальные цены на Xbox Series S и Series X, подобный анонс от Sony выглядел бы логично. Издание iXBT со ссылкой на Gamereactor и вовсе заявляет, что из-за стоимости новых Xbox в Sony решили пересмотреть цены на PS5 и сделать их немного ниже. Вероятно, PS5 с оптическим приводом будет продаваться примерно за 500 долларов, а ее цифровая версия — за 400 долларов.

Ниже — цены других популярных сейчас игровых приставок: