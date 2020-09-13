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Sony официально расскажет о PlayStation 5 через пару дней. Ждем цены приставки

13.09.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony назвала официальную дату презентации, на которой огласит новые подробности про игровую приставку PlayStation 5. Об этом пишет The Verge.


Мероприятие, которое состоится в онлайн-формате, начнется 16 сентября в 23.00 по минскому времени. По словам Sony, оно в первую очередь посвящено играм, которые войдут в стартовую линейку при запуске PS5. Возможно, внимание уделят и другим проектам от внутренних студий, выход которых запланирован на более поздний срок. Известно, что трансляция продлится 40 минут.

Но главным моментом всего мероприятия — во всяком случае, по ожиданиям многих игроков и профильных интернет-ресурсов — может стать анонс даты поступления PS5 в продажу и ее цен. В Sony официально это пока не подтверждают, но и не опровергают.

С учетом того, что главный конкурент в лице Microsoft недавно назвал официальные цены на Xbox Series S и Series X, подобный анонс от Sony выглядел бы логично. Издание iXBT со ссылкой на Gamereactor и вовсе заявляет, что из-за стоимости новых Xbox в Sony решили пересмотреть цены на PS5 и сделать их немного ниже. Вероятно, PS5 с оптическим приводом будет продаваться примерно за 500 долларов, а ее цифровая версия — за 400 долларов.

Ниже — цены других популярных сейчас игровых приставок:

 
 
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Официальные цены противоборствующих Xbox уже огласили.
 
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