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Литераторы Беларуси, России и Украины собрались на фестиваль в Гомеле
13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздник прозы и поэзии. Литераторы Беларуси, России и Украины
Они пишут на разных языках, но говорят на одном: литература их объединяет. В 15-й раз в Гомеле собираются писатели из Беларуси, России и Украины. На юбилейный фестиваль приехали около 200 человек. Мастера слова презентуют свои и совместные издания.
«Писатель – миротворец. Общество разделено по интересам. Врачей интересует одно, военных другое, писатель выступает переговорщиком», – отмечает генеральный директор Союза писателей России Василий Дворцов.
Гомельские и калужские писатели договорились о творческом сотрудничестве. Шесть лет назад такой документ подписали с Краснодаром. За это время авторы воплотили 10 совместных проектов.
Для начинающих авторов фестиваль – это возможность заявить о себе сразу на три страны. Они могут принять участие в литературном конкурсе. В этом году среди лауреатов молодой белорусский педагог. Его повесть о земляке, который в мирное время подорвался на снаряде Великой Отечественной войны, взволновала многих.
«Миша Мороз. Незабываемый подвиг». У меня третье место, но быть третьим среди 1300 , это неплохо», – говорит лауреат литературного конкурса Владимир Сивцов.
Со сцены звучали стихи и песни о мире и родине, любви и красоте. Писателей, как и во все времена, вдохновляют, в первую очередь, вечные темы.
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Со сцены звучали стихи и песни на вечные темы – о мире и родине, любви и красоте.
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