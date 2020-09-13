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Литераторы Беларуси, России и Украины собрались на фестиваль в Гомеле

13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник прозы и поэзии. Литераторы Беларуси, России и Украины собрались в Гомеле на ежегодном литературном фестивале. Что вдохновляет и объединяет писателей трех стран – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Элеоноры Лутович.

Они пишут на разных языках, но говорят на одном: литература их объединяет. В 15-й раз в Гомеле собираются писатели из Беларуси, России и Украины. На юбилейный фестиваль приехали около 200 человек. Мастера слова презентуют свои и совместные издания.

«Писатель – миротворец. Общество разделено по интересам. Врачей интересует одно, военных другое, писатель выступает переговорщиком», – отмечает генеральный директор Союза писателей России Василий Дворцов.

«В этой книге произведения писателей трех стран. Как можно сказать, о чем книга? О дружбе, о братстве трех народов», – говорит председатель Союза писателей Украины Анатолий Мироненко.

Гомельские и калужские писатели договорились о творческом сотрудничестве. Шесть лет назад такой документ подписали с Краснодаром. За это время авторы воплотили 10 совместных проектов.

«У нас шесть лет российско-белорусскому проекту переводов. Переводят поэзию. Поэзия – это музыка души. У славян эта мелодия одна. К нам сейчас Болгария присоединилась. Впереди сборник авторов четырех стран», – поделился председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович.

Для начинающих авторов фестиваль – это возможность заявить о себе сразу на три страны. Они могут принять участие в литературном конкурсе. В этом году среди лауреатов молодой белорусский педагог. Его повесть о земляке, который в мирное время подорвался на снаряде Великой Отечественной войны, взволновала многих.

«Миша Мороз. Незабываемый подвиг». У меня третье место, но быть третьим среди 1300 , это неплохо», – говорит лауреат литературного конкурса Владимир Сивцов.

Со сцены звучали стихи и песни о мире и родине, любви и красоте. Писателей, как и во все времена, вдохновляют, в первую очередь, вечные темы.



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Теги: Гомель
 
 
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Со сцены звучали стихи и песни на вечные темы – о мире и родине, любви и красоте.
 
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