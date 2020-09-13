В Минске сегодня не работают торговые центры «Замок» и «Столица»

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 13 сентября в Минске не работают несколько крупных торговых центров. Это может быть связано с акциями протеста, которые проходят в столице по выходным.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Сейчас не работает торговый центр «Замок» на проспекте Победителей. В инфоцентре не смогли сказать, откроется ли он сегодня и в котором часу.

Напомним, этот ТЦ также не работал днем в минувшее воскресенье, он открылся тогда около 19.30.

13 сентября не работает торговый центр «Столица». Эту информацию TUT.BY подтвердили арендаторы. Накануне об этом со ссылкой на администрацию центра сообщал сайт reform.by .

На сайте печатного центра «Карандаш» есть сообщение, что павильоны в районе площади Независимости сегодня не работают.

Площадь Независимости с утра 13 сентября оцеплена .