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В Минске сегодня не работают торговые центры «Замок» и «Столица»

13.09.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье 13 сентября в Минске не работают несколько крупных торговых центров. Это может быть связано с акциями протеста, которые проходят в столице по выходным.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Сейчас не работает торговый центр «Замок» на проспекте Победителей. В инфоцентре не смогли сказать, откроется ли он сегодня и в котором часу.

Напомним, этот ТЦ также не работал днем в минувшее воскресенье, он открылся тогда около 19.30.

13 сентября не работает торговый центр «Столица». Эту информацию TUT.BY подтвердили арендаторы. Накануне об этом со ссылкой на администрацию центра сообщал сайт reform.by.

На сайте печатного центра «Карандаш» есть сообщение, что павильоны в районе площади Независимости сегодня не работают.

Площадь Независимости с утра 13 сентября оцеплена.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 13 сентября в Минске не работают несколько крупных торговых центров. Это может быть связано с акциями протеста, которые проходят в столице по...
 
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