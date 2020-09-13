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В Минске сегодня не работают торговые центры «Замок» и «Столица»
Источник материала: Tut.by
В воскресенье 13 сентября в Минске не работают несколько крупных торговых центров. Это может быть связано с акциями протеста, которые проходят в столице по выходным.
Сейчас не работает торговый центр «Замок» на проспекте Победителей. В инфоцентре не смогли сказать, откроется ли он сегодня и в котором часу.
Напомним, этот ТЦ также не работал днем в минувшее воскресенье, он открылся тогда около 19.30.
13 сентября не работает торговый центр «Столица». Эту информацию TUT.BY подтвердили арендаторы. Накануне об этом со ссылкой на администрацию центра сообщал сайт
На сайте печатного центра «Карандаш» есть сообщение, что павильоны в районе площади Независимости сегодня не работают.
Площадь Независимости с утра 13 сентября
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В воскресенье 13 сентября в Минске не работают несколько крупных торговых центров. Это может быть связано с акциями протеста, которые проходят в столице по...
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