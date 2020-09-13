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Какие курсы доллара и евро установили обменники

13.09.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс продажи банками доллара — 2,607 рубля, а евро — 3,088 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки в воскресенье, 13 сентября.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,65 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,607 рубля (Абсолютбанк), 2,698 рубля (Paritetbank и МТБанк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Идея Банке — 2,594 рубля.

Курс продажи евро банками выше всего в БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — 3,088 рубля (Абсолютбанк), 3,089 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать евро в Paritetbank — 3,072 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самый низкий курс продажи банками доллара - 2,607 рубля, а евро - 3,088 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки в воскресенье, 13 сентября.
 
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