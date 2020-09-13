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«Зачем вы это делаете?» Жесткие задержания возле гостиницы «Ренессанс»

13.09.2020 14:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Самые брутальные вести воскресенья пока что пришли с проспекта Дзержинского. Традиционно жители Малиновки и других микрорайонов собрали внушительную колонну, которая двигалась к центру города. Первая встреча с силовиками случилась возле станции метро «Грушевка». Произошло несколько задержаний. Но колонна сохранила свои очертания и продолжила движение. Как оказалось — чтобы дождаться силовиков в большом количестве.

Основные события развернулись возле гостиницы «Ренессанс». К трем зашторенным автобусам добавились еще несколько, которые резко развернулись чуть выше по проспекту. По встречной приехали военные грузовики. В итоге территория возле гостиницы заполнилась силовиками в различной форме.

Часть колонны ушла в сцепке к бетонному забору, пока люди в черном и зеленом проводили задержания. Половых различий не делалось. На видео заметно, как в микроавтобусы заносили девушек.






Люди пытались уйти с газона на тротуар, подальше от силовиков. Последние в полной амуниции тем временем концентрировались ближе к развязке по направлению к площади Богушевича. Присутствующие пытались говорить с людьми в балаклавах: «Зачем вы это делаете? Мы же часть вас, мы один народ!»







Один из силовиков сорвался на крик: «Мы делаем свою работу!» — «В чем заключается ваша работа? Бить? Зачем?» — слышалось в ответ. Силовики оттесняли людей к гостинице, но девушки и жены задержанных мужчин отказывались уходить, активно споря с милицией. Многие затем подходили к микроавтобусам и требовали у водителей ответа на вопрос «Куда вы везете детей?».

Активная фаза противостояния продлилась минут 20. После силовики скрылись в своем транспорте, который увез их под мост в направлении центра города.

 
 
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Самые брутальные вести воскресенья пока что пришли с проспекта Дзержинского. Традиционно жители Малиновки и других микрорайонов собрали внушительную колонну,...
 
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