Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кургинян: нужно договариваться с белорусской элитой!

Ситуация, которая сложилась сегодня в Беларуси, требует аккуратного и вдумчивого разрешения, честного и тонкого диалога с белорусскими элитами, ибо цена вопроса чрезвычайно высока как для Беларуси, так и для России, полагает известный российский политический деятель, писатель, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

"Приятное обстоятельство в том, что люди вокруг Лукашенко проявляют какую-то стойкость, сам он достаточно смел (очевидно, не Янукович), и в его глазах даже появился некий озорной блеск. Неприятное в том, что все происходит очень кондово, гораздо хуже, чем могло бы быть - "блицкриг" в Беларуси не удался, но затяжная война не обязательно может быть им выиграна. Лукашенко сделал много хорошего для страны, и проявил себя как выдающийся, на государственном поприще человек, сумевший создать то, что так ценится современным обывателем, но сегодня нужно действовать не окриком, не грубостью, а толком поговорить с людьми. Когда-то Тито тоже сделал из Югославии страну-сказку, и что с ней стало"? - рассуждает собеседник Sputnik.

Программу "Грани формата" с участием известного политического эксперта, писателя Сергея Кургиняна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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