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Компания из США поставила в Беларусь оборудование для блокировки интернета
13.09.2020 14:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Базирующаяся в Калифорнии компания Sandvine поставила в Беларусь оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика, утверждает издание Bloomberg.
Американский производитель сетевого оборудования Sandvine Inc. продал белорусским властям технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего из страны интернет-трафика. Об этом свидетельствует запись разговора руководства компании с сотрудниками, которая оказалась в распоряжении Bloomberg. Как уточняет издание, 11 сентября руководство Sandvine провело телефонную конференцию, чтобы успокоить сотрудников, встревоженных возможными последствиями сотрудничества компании с Беларусью. В разговоре технический директор Sandvine Александер Хаванг, в частности, упомянул, что компания в течение года сотрудничала с белорусской правительственной организацией. Он также признал, что власти могли использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров во время протестов в Беларуси, однако, по мнению Хаванга, ограничение доступа к специфическим материалам на интернет-сайтах не имеет отношения к нарушению прав человека.
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Базирующаяся в Калифорнии компания Sandvine поставила в Беларусь оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика, утверждает...
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