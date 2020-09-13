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Компания из США поставила в Беларусь оборудование для блокировки интернета

13.09.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Базирующаяся в Калифорнии компания Sandvine поставила в Беларусь оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика, утверждает издание Bloomberg.

Американский производитель сетевого оборудования Sandvine Inc. продал белорусским властям технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего из страны интернет-трафика. Об этом свидетельствует запись разговора руководства компании с сотрудниками, которая оказалась в распоряжении Bloomberg. Как уточняет издание, 11 сентября руководство Sandvine провело телефонную конференцию, чтобы успокоить сотрудников, встревоженных возможными последствиями сотрудничества компании с Беларусью. В разговоре технический директор Sandvine Александер Хаванг, в частности, упомянул, что компания в течение года сотрудничала с белорусской правительственной организацией. Он также признал, что власти могли использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров во время протестов в Беларуси, однако, по мнению Хаванга, ограничение доступа к специфическим материалам на интернет-сайтах не имеет отношения к нарушению прав человека.

"Мы не хотим играть в мировую полицию, - заявил он во время конференции. - Мы верим, что каждое суверенное государство должно иметь право на то, чтобы устанавливать собственную политику относительно того, что в нем разрешено или запрещено". По данным Bloomberg, основным подрядчиком, через которого американцы поставляли свое оборудование в Беларусь, была российская компания "Инфосистемы Джет", которая в начале 2019 года заключила с Беларусью сделку на 2,5 млн долларов.

Как сообщает издание, американское оборудование было установлено в Минске на двух объектах, откуда белорусский центр обмена трафиком мог управлять интернет-активностью в стране.


 

 
Теги: Минск
 
 
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Базирующаяся в Калифорнии компания Sandvine поставила в Беларусь оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика, утверждает...
 
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