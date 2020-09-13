|
Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, начались задержания
Источник материала: Навiны
Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, сообщает
Вначале туда подъехали два тонированных микроавтобуса, откуда выскочило около двух десятков силовиков в черной форме без опознавательных знаков, в балаклавах и с оружием.
Большая часть демонстрантов, которые стояли на стороне Дворца спорта (около двух тысяч человек), перебежала через проезжую часть на другую сторону проспекта. Люди кричат силовикам «Позор!», «Трибунал!».
Затем приехало пять автозаков с несколькими десятками силовиков в полной боевой экипировке. Собравшиеся разбежались по дворам, за ними бросили вдогонку.
Возле ТЦ «Галерея», где группа демонстрантов стала в сцепку, начались задержания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, сообщает БелаПАН.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)