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Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, начались задержания

13.09.2020 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, сообщает БелаПАН.

Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, начались задержания

Вначале туда подъехали два тонированных микроавтобуса, откуда выскочило около двух десятков силовиков в черной форме без опознавательных знаков, в балаклавах и с оружием.

Большая часть демонстрантов, которые стояли на стороне Дворца спорта (около двух тысяч человек), перебежала через проезжую часть на другую сторону проспекта. Люди кричат силовикам «Позор!», «Трибунал!».

Затем приехало пять автозаков с несколькими десятками силовиков в полной боевой экипировке. Собравшиеся разбежались по дворам, за ними бросили вдогонку.

Возле ТЦ «Галерея», где группа демонстрантов стала в сцепку, начались задержания.

 
 
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Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, сообщает БелаПАН.
 
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