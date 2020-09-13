Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, начались задержания

Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, сообщает БелаПАН .





Вначале туда подъехали два тонированных микроавтобуса, откуда выскочило около двух десятков силовиков в черной форме без опознавательных знаков, в балаклавах и с оружием.

Большая часть демонстрантов, которые стояли на стороне Дворца спорта (около двух тысяч человек), перебежала через проезжую часть на другую сторону проспекта. Люди кричат силовикам «Позор!», «Трибунал!».

Затем приехало пять автозаков с несколькими десятками силовиков в полной боевой экипировке. Собравшиеся разбежались по дворам, за ними бросили вдогонку.

Возле ТЦ «Галерея», где группа демонстрантов стала в сцепку, начались задержания.