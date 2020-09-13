Колонна из несколько сотен человек идет в сторону стелы «Минск — город-герой»

Несмотря на противодействие силовиков, несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой».

Они скандируют «Жыве Беларусь!», «Один за всех — все за одного!». Демонстрантам сигналят проезжающие мимо машины.

Большая группа сотрудников ОМОН сконцентрирована у торгового центра Galleria Minsk.





Колонна людей идет со стороны площади Якуба Коласа в сторону площади Победы.

Тем временем Октябрьская площадь оцеплена , у силовиков, стоящих в оцеплении, — автоматы Калашникова.