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Колонна из несколько сотен человек идет в сторону стелы «Минск — город-герой»
Источник материала: Навiны
Несмотря на противодействие силовиков, несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой».
Они скандируют «Жыве Беларусь!», «Один за всех — все за одного!». Демонстрантам сигналят проезжающие мимо машины.
Большая группа сотрудников ОМОН сконцентрирована у торгового центра Galleria Minsk.
Колонна людей идет со стороны площади Якуба Коласа в сторону площади Победы.
Тем временем Октябрьская площадь
В районе гостиницы «Ренессанс» на проспекте Дзержинского группа демонстрантов была
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Несмотря на противодействие силовиков, несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в...
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