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Колонна из несколько сотен человек идет в сторону стелы «Минск — город-герой»

13.09.2020 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на противодействие силовиков, несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой».

Они скандируют «Жыве Беларусь!», «Один за всех — все за одного!». Демонстрантам сигналят проезжающие мимо машины.

Большая группа сотрудников ОМОН сконцентрирована у торгового центра Galleria Minsk.

Колонна из несколько сотен человек идет в сторону стелы «Минск — город-герой»

Колонна людей идет со стороны площади Якуба Коласа в сторону площади Победы.

Тем временем Октябрьская площадь оцеплена, у силовиков, стоящих в оцеплении, — автоматы Калашникова.

В районе гостиницы «Ренессанс» на проспекте Дзержинского группа демонстрантов была брутально разогнана силовиками.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на противодействие силовиков, несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в...
 
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