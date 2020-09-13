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Автомобиль ГАИ, сопровождавший милицейскую спецтехнику, попал в ДТП
Источник материала: Навiны
Автомобиль ГАИ, сопровождавший колонну спецтехники, попал в ДТП в районе рынка в Ждановичах.
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Водители обоих автомобилей с черепно-мозговыми травмами и ушибами доставлены в больницу.
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Автомобиль ГАИ, сопровождавший колонну спецтехники, попал в ДТП в районе рынка в Ждановичах.
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