Автомобиль ГАИ, сопровождавший милицейскую спецтехнику, попал в ДТП

Автомобиль ГАИ, сопровождавший колонну спецтехники, попал в ДТП в районе рынка в Ждановичах.

По информации МВД, около полудня на съезде с внешнего кольца МКАД на улицу Тимирязева служебная «Джили» столкнулась с «Тойота».

Водители обоих автомобилей с черепно-мозговыми травмами и ушибами доставлены в больницу.







