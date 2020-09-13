На проспекте Дзержинского и улице Маяковского — массовые задержания участников Марша героев

Как и в минувшее воскресенье, за полтора-два часа до объявленного сегодня Марша героев в разных районах Минска начали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами, которые группами направлялись в центр города.





Судя по сообщениям и видео интернет-пользователей, наиболее массовые задержания произошли на проспекте Дзержинского у гостиницы «Ренессанс» и на улице Маяковского.

На задержания брошено очень большое количество силовиков и техники.