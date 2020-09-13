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В Гродно будут судить женщину, которая сорвала маску с правоохранителя в гражданской одежде

13.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На нее составлены административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и хулиганстве.

МВД сообщает, что 12 сентября в Беларуси прошли общественно-политические массовые мероприятия.

«В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось семь массовых мероприятий в трех регионах страны. В них приняло участие более 50 тысяч человек. Общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в пяти регионах республики, не превысила 1 700 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах», – информирует милиция.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 человек, из них 99 – в Минске. Ожидают суда в местах временного содержания 87 человек.

«В Гродно вчера на ул. Советской около 15 часов во время несения службы по охране общественного порядка в гражданской форме одежды сотрудник милиции документировал противоправных действий участников несанкционированного мероприятия. В это время местная жительница сорвала медицинскую маску с правоохранителя. В отношении женщины начаты административные процессы за совершение мелкого хулиганства и участие в несанкционированном массовом мероприятии», – добавили в МВД.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На нее составлены административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и хулиганстве.
 
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