|
«Голос» обещает подсчитать количество участников Марша героев
Источник материала: Партизан
Платформа «Голос» опубликовала план подсчетов на воскресном Марше героев.
«Сегодня в Беларуси пройдут Марши героев. Этот мирный протест обещает стать рекордным. Чтобы показать, сколько нас, платформа ведет подсчет протестующих», – отмечает команда «Голоса».
Создатели сервиса предлагают в течение дня отправить боту @golosby_bot команду #ягуляю (важно успеть до конца дня).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платформа «Голос» опубликовала план подсчетов на воскресном Марше героев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)