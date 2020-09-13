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«Голос» обещает подсчитать количество участников Марша героев

13.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Платформа «Голос» опубликовала план подсчетов на воскресном Марше героев.



«Сегодня в Беларуси пройдут Марши героев. Этот мирный протест обещает стать рекордным. Чтобы показать, сколько нас, платформа ведет подсчет протестующих», – отмечает команда «Голоса».

Создатели сервиса предлагают в течение дня отправить боту @golosby_bot команду #ягуляю (важно успеть до конца дня).
 
 
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Платформа «Голос» опубликовала план подсчетов на воскресном Марше героев.
 
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