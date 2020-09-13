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БТ: Женские марши в Беларуси обходятся организаторам в $1,5 тыс. в месяц

13.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский зомбоящик шокировал свою аудиторию очередным расследованием, которое проливает свет на возможную суть претензий белорусских властей к компании PandaDoc.






Согласно сюжету, IT-компания спонсирует зарегистрированную в Минске общественную организацию «Центр по защите прав женщин», которая в свою очередь финансирует протестные женские марши.

Учредитель этого центра, Александра Дикан является активным участником движения «женская сила». Она супруга одного из структурных руководителей PandaDос Виктора Кувшинова, который задержан вместе с еще тремя топ-менеджерами компании. Дикан называется активной сторонницей движения «Женская сила», которая поддерживает протесты в Беларуси.

В 2018 году Госдеп США перечислил на счет этого центра $19 тыс., но сумма была заблокирована департаментом по гуманитарной помощи Управления делами президента РБ. В этой связи, там в США было якобы принято решение осуществить финансирование движения «женская сила» в Беларуси через местный офис PandaDoc.

В ноябре 2019 года к директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь Центру по продвижению прав женщин, сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации.

Проблема всего сюжета со стройной логикой и большим количеством обличающих продажную сущность протестов слов заключается в бюджете этого революционного движения. Как говорит Рабцевич, договор с Центром заключен на $12 тыс. долларов, из которых уже перечислено $3 тыс. по $1,5 тыс. в месяц. Первый транш осуществлен в мае этого года.

Именно в такую сумму – $1,5 тыс. в месяц – обходится Госдепу США и их пособникам из PandaDoc вся женская революция в Беларуси с многотысячными женскими маршами и живыми цепями. Причем, госдеповцы и панды еще в мае знали, что через 3 месяца на улицы белорусских городов с протестами выйдут женщины в белых нарядах и обилием цветов.

Сюжет БТ прокомментировал адвокат PandaDoc Антон Гашинский: «Компания „ПандаДок“ занимается благотворительностью и поддержкой разных сообществ — ковид, образование и так далее. В том числе и этого негосударственного фонда. Уверены, что помощь компании была использована по назначению в соответствии с уставными целями фонда».
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский зомбоящик шокировал свою аудиторию очередным расследованием, которое проливает свет на возможную суть претензий белорусских властей к компании PandaDoc.
 
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