Макгрегора арестовали на Корсике за непристойное обнажение









10 сентября на него подали жалобу, в которой говорилось о попытке сексуального нападения и непристойном обнажении, сообщили в прокуратуре города Бастия на острове Корсика.





Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что он произошел в ночь на 7 сентября, когда Макгрегор отдыхал в одном из баров. Издание выяснило, что спортсмен употреблял алкоголь.





По информации Le Parisien, после предварительных слушаний Макгрегора отпустили из полицейского участка, но разбирательство не окончено.





The Sun пишет, что ирландец во время отдыха на Корсике занимался физподготовкой, его видели бегающим по дорогам острова. Вместе с Макгрегором во Францию отправилась его невеста Ди Девлин.



