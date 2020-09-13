В Минске проблемы с мобильным интернетом - сайты и мессенджеры работают с перебоями

Источник материала: Tut.by

Днем 13 сентября в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Об этом нам сообщило уже несколько абонентов.



Фото: burst.shopify.com

По словам пользователей, проблемы начались около 14.45. Сайты либо не открываются вообще, либо с большой задержкой по времени (ждать приходится по несколько минут). Мессенжеры не обновляются, открыть медиа-файлы в том же Telegram получается не у всех. Мы проверили — по крайней мере в центре города в районе парка Горького и цирка затруднения с доступом в Сеть через мобильный интернет действительно есть. С фиксированной связью проблем пока нет.

В пресс-службе А1 прокомментировали ситуацию так: «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания».

Напомним: подобные проблемы наблюдались в Минске и раньше — в частности, во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе. Тогда мобильные операторы также заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».