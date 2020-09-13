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Машина ГАИ, которая сопровождала колонну спецтехники, около Ждановичей столкнулась с легковым авто
Источник материала: Tut.by
В районе Ждановичей произошла авария с участием машины ГАИ, которая сопровождала колонну спецтехники. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. По их словам, все остались живы.
Как рассказывают люди, которые видели, как все произошло, колонна спецтехники съезжала с молодечненской трассы в город недалеко от Ждановичей. Сопровождавшая колонну машина ГАИ — она ехала первой, врезалась в едущий в правой полосе серебристый автомобиль.
— Автозак сразу перекрыл дорогу, чтобы никто ничего не видел. Как нам показалось, колонна спецтехники без остановки поехала дальше, остальные машины стояли некоторое время, — рассказывают очевидцы. — Когда мы ехали, силовики нам прокричали грубое: «Езжай прямо, не смотри сюда».
Люди сообщают, что автомобиль, в который врезалась машина ГАИ, перевернулся, но, к счастью, все остались живы.
По данным МВД, 13 сентября около полудня, по предварительной информации, на съезде с внешнего кольца МКАД произошло столкновение служебной машины Geely и легкового автомобиля Toyota.
— Транспорт ГАИ двигался с включенными проблесковыми маячками по съезду с внешнего кольца, выехал в первую полосу улицы Тимирязева по направлению к городу. В этот момент произошло столкновение с Toyota, водитель которой ехал со стороны Ратомки, — сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. — Оба водителя доставлены в медицинские учреждения. У обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.
Также в МВД добавили, что по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ.
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Очевидцы аварии прислали в редакцию фото и видео произошедшего.
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