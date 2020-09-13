В Минске опять проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: Onliner

В Минске наблюдаются серьезные проблемы с мобильным интернетом. У операторов А1 и МТС в центре города он полностью не работает, с life:) ситуация пока не ясна.

Отсутствие мобильного интернета по воскресеньям, совпадающее по времени с многотысячным протестным маршем, — это уже своеобразная традиция для минчан. Ранее в подобных случаях операторы сотовой связи сообщали, что выполняют требование государственных органов в целях обеспечения национальной безопасности.

Оператор А1 первым прокомментировал проблемы с интернетом:

— В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.