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"Зачем ломать то, что прекрасно работает?": эксперт о белорусской экономике

13.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Гаспарян рассказал что реально угрожает белорусской экономике

Версия о "поглощении белорусской экономики российскими олигархами" не выдерживает никакой критики, полагает известный эксперт Армен Гаспарян. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Люди, которые утверждали эту дикость, не могут ответить на очень простой вопрос ― зачем? Зачем ломать то, что и так прекрасно работает, как, к примеру, "Беларуськалий", чья экспортная выручка за прошлый год составила 2,8 млрд долларов. Эта дикость крайне негативно сказалась на информационной повестке сразу после выборов президента. Реалии совершенно другие, белорусской экономике в большей степени сейчас угрожает череда бесконечных протестов", ― отметил Гаспарян.

Комментарий известного политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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