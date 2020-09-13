ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина усилила границу с Беларусью истребителями, дронами и катерами

13.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Для усиления белорусско-украинской границы будут размещены самолеты и беспилотники, а с воды наблюдение будут осуществлять военные катера Safe Boat 27, об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

© Photo : пресс-служба президента РБ
Лукашенко: держать на границе войска без надобности - недешево

Службу в штатном режиме продолжат нести пограничники с собаками и мобильные отряды на служебных автомобилях.

Такую концентрация войск на прежде безопасном направлении ведомство объясняет необходимостью "предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы".

Протяженность украинско-белорусской границы составляет более 1 тысячи километров, она затрагивает пять областей Украины.

Напомним, что в последнее время отношения между странами обострились. В августе в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь. Затем МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизиму из Минска для консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью. Позже было сказано, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с республикой.

На минувшей неделе посол вернулся в Минск, при этом не обошлось без инцидента при пересечении границы белорусские пограничники попросили дипломата открыть багажник его авто и показать личные вещи. Позже соответствующее видео было опубликовано Госпогранкомитетом Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранслужба рассказала о спецтехнике, которую стягивает для "предотвращения провокаций и нестандартных ситуаций".
 
Новости дня
Новости разные
 
Марш героев. Ежевоскресная акция протеста в столице. Прямой эфир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика