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Украина усилила границу с Беларусью истребителями, дронами и катерами
13.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Для усиления белорусско-украинской границы будут размещены самолеты и беспилотники, а с воды наблюдение будут осуществлять военные катера Safe Boat 27, об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
© Photo : пресс-служба президента РБ
Службу в штатном режиме продолжат нести пограничники с собаками и мобильные отряды на служебных автомобилях.
Такую концентрация войск на прежде безопасном направлении ведомство объясняет необходимостью "предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы".
Протяженность украинско-белорусской границы составляет более 1 тысячи километров, она затрагивает пять областей Украины.
Напомним, что в последнее время отношения между странами обострились. В августе в Киеве заявили, что
На минувшей неделе посол вернулся в Минск, при этом
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Госпогранслужба рассказала о спецтехнике, которую стягивает для "предотвращения провокаций и нестандартных ситуаций".
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