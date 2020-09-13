Украина усилила границу с Беларусью истребителями, дронами и катерами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Для усиления белорусско-украинской границы будут размещены самолеты и беспилотники, а с воды наблюдение будут осуществлять военные катера Safe Boat 27, об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Службу в штатном режиме продолжат нести пограничники с собаками и мобильные отряды на служебных автомобилях.

Такую концентрация войск на прежде безопасном направлении ведомство объясняет необходимостью "предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы".

Протяженность украинско-белорусской границы составляет более 1 тысячи километров, она затрагивает пять областей Украины.

Напомним, что в последнее время отношения между странами обострились. В августе в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь. Затем МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизиму из Минска для консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью. Позже было сказано, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с республикой.

На минувшей неделе посол вернулся в Минск, при этом не обошлось без инцидента при пересечении границы белорусские пограничники попросили дипломата открыть багажник его авто и показать личные вещи. Позже соответствующее видео было опубликовано Госпогранкомитетом Беларуси.

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