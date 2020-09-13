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МВД сообщает о 250 задержанных сегодня в Минске
Источник материала: Навiны
Около 250 человек задержано сегодня в Минске.
«Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», —
Наиболее массовые задержания отмечены на проспекте Дзержинского в районе гостиницы «Ренессанс», на улице Маяковского и на проспекте Победителей в районе Дворца спорта.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш героев — очередная акция протеста.
В Минске с 14:40 закрыты семь станций метро — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская».
Также примерно в 14:45 в столице вновь отключен мобильный интернет.
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Около 250 человек задержано сегодня в Минске.
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