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МВД сообщает о 250 задержанных сегодня в Минске

13.09.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 250 человек задержано сегодня в Минске.

«Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — сообщает пресс-служба МВД.

МВД сообщает о 250 задержанных сегодня в Минске

Наиболее массовые задержания отмечены на проспекте Дзержинского в районе гостиницы «Ренессанс», на улице Маяковского и на проспекте Победителей в районе Дворца спорта.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш героев — очередная акция протеста.

В Минске с 14:40 закрыты семь станций метро — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская».

Также примерно в 14:45 в столице вновь отключен мобильный интернет.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 250 человек задержано сегодня в Минске.
 
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