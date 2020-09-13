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Участникам Марша героев удалось объединиться в многотысячную колонну

13.09.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на жесткие действия силовиков, участникам Марша героев удалось собраться в единую колонну, и сейчас десятки тысяч демонстрантов идут по проезжей части проспекта Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой».

Участникам Марша героев удалось объединиться в многотысячную колонну

Стела оцеплена военными. Люди скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!».

В разных местах Минска продолжаются задержания. Несколько человек задержаны на улице Мельникайте, движение по которой перекрыто автозаками и цепью силовиков. Демонстрантов также разгоняли и задерживали в районе улицы Золотая Горка, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на жесткие действия силовиков, участникам Марша героев удалось собраться в единую колонну, и сейчас десятки тысяч демонстрантов идут по проезжей части...
 
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