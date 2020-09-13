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Участникам Марша героев удалось объединиться в многотысячную колонну
Источник материала: Навiны
Несмотря на жесткие действия силовиков, участникам Марша героев удалось собраться в единую колонну, и сейчас десятки тысяч демонстрантов идут по проезжей части проспекта Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой».
Стела оцеплена военными. Люди скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!».
В разных местах Минска продолжаются задержания. Несколько человек задержаны на улице Мельникайте, движение по которой перекрыто автозаками и цепью силовиков. Демонстрантов также разгоняли и задерживали в районе улицы Золотая Горка, сообщает БелаПАН.
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Несмотря на жесткие действия силовиков, участникам Марша героев удалось собраться в единую колонну, и сейчас десятки тысяч демонстрантов идут по проезжей части...
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