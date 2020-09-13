Участникам Марша героев удалось объединиться в многотысячную колонну

Несмотря на жесткие действия силовиков, участникам Марша героев удалось собраться в единую колонну, и сейчас десятки тысяч демонстрантов идут по проезжей части проспекта Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой».





Стела оцеплена военными. Люди скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!».

В разных местах Минска продолжаются задержания. Несколько человек задержаны на улице Мельникайте, движение по которой перекрыто автозаками и цепью силовиков. Демонстрантов также разгоняли и задерживали в районе улицы Золотая Горка, сообщает БелаПАН.