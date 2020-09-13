Жена Дмитрия Семченко – об аресте мужа: «Думаю, что это, безусловно, несправедливо, но понимаю, с какой целью это сделано»





На телеканале ОНТ Дмитрий Семченко работал 11 лет, он возглавлял пул журналистов, которые работали с Александром Лукашенко. 13 августа стало известно, что Семченко увольняется. Этот поступок он объяснил в соцсетях:





«Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребенка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. Но потом на старости лет, когда не греет плед и не приносит радость вкусная еда, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном — вернуться назад и сделать все по совести».





10 сентября домой к Дмитрию и его семье пришли сотрудники милиции. Как рассказала его жена Юлия Семченко, Дмитрию дали пять минут на то, чтобы собрать вещи, и увезли во Фрунзенский РУВД. Позже Дмитрия перевезли на Окрестина, а на следующий день состоялся суд. Дмитрия обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Как и остальных задержанных по этой статье, в суд его не привозили – он давал объяснения по скайпу, сидя за решеткой. В протоколе было сказано, что 16 августа Дмитрий участвовал в митинге, выкрикивал лозунги.





- В то время я был начальником президентского пула, с журналистским удостоверением. Я был там, чтобы пообщаться с людьми, выяснить их мнение. Общался с теми, кто за действующую власть и против нее. Мне нужно было понять, что чувствует общество — от первоисточника. Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ, - цитировал Дмитрия из суда TUT.by.





Суд признал его виновным и приговорил к 15 суткам ареста. Жена Дмитрия говорит, что они были морально готовы к такому результату.





- После того, как задержали Кохно и Дудинского, у нас уже не было сомнений, что за Димой тоже придут. Поэтому когда к нам пришли, мы просто открыли дверь. Сотрудник были вежливы, возможно, повлияло то, что в квартире был ребенок. Муж спросил: «Вы знаете, кто я?». Один из сотрудников, который был в маске, ответил, что да, знают, поэтому все очень культурно. Но вообще, мол, разные бывают ситуации.





Юлия подтверждает слова Дмитрия о том, что 16 августа он работална митинге как журналист, а не участвовал в нем. Но была уверена в том, что ему точно назначат арест.





- Я понимала, что штрафом не отделаемся. Думаю, что то, безусловно, несправедливо, но понимаю, с какой целью это сделано. Мы, наверное, будем обжаловать это решение, потому что у мужа больная спина – возможно, получится сократить срок ареста. Но вообще Дима сильный человек, у него была такая школа жизни, что можно фильм снимать. Поэтому я думаю, что он справится однозначно. Хотелось бы, чтобы не было какого-то давления на него.