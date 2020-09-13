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Начальник управления по образованию Вилейского райисполкома: "Никаких данных о неблагонадежных учениках не собираю"

13.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соцсетях 10 сентября появилось фото документа о том, что руководство управления по образованию Вилейского РИК собирает сведения о «неблагонадежных» учениках.

Из документа видно, что начальник управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома Александр Пуцейко просит руководство школ Вилейского района предоставить в срок до 14.00 11 сентября информацию об учащихся, негативно высказывающихся о сложившийся ситуации в стране, а также негативно влияющих на морально-психологический климат среди учащихся.

Кроме этого, предоставить сведения об иностранных гражданах, обучающихся в учреждениях образования.



Фото со страницы «Навіны Вілейкі / Новости Вилейки» ВКонтакте

Александр Пуцейко отрицает свою причастность к этому документу. Он рассказал kraj.by:

– Сегодня в 14.00 началось совещание у управляющего делами Миноблисполкома Владимира Гуриновича. Я там находился. Во время совещания, примерно в 14.20, мне прислали сообщение с фотографией этого документа. Именно тогда я увидел его впервые на странице социальной сети. Вы там мою подпись видите? Нет? Так вот. Я этот документ не только не подписывал, но и не составлял. Да, там проставлены дата и номер. Но что мешает этот номер просто придумать? Могу только сказать, что при составлении допущена ошибка. Между словами «Начальник управления» и «А.Ч. Пуцейко» в настоящих документах стоит слово «подпись». Кто автор этого документа, мне неизвестно.

Александр Пуцейко отметил также, что никаких указаний из УВД Миноблисполкома о выявлении «неблагонадежных» учащихся вилейских учреждений образования он не получал.

– Даже если допустить, что мне пришло такое указание от начальника областного УВД, то, поверьте, у меня не было бы необходимости собирать эти сведения у директоров школ. Все, что происходит в наших школах, мне и так известно, без дополнительных запросов информации, – сказал Александр Пуцейко.

Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Чеботарев сообщил нашему порталу:

– УВД Миноблис лкома не направляло в адрес управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома указаний предоставить информацию об учащихся, негативно высказывающихся о сложившийся ситуации в стране, а также негативно влияющих на морально-психологический климат среди учащихся и сведения об иностранных гражданах, обучающихся в учреждениях бразования Вилейского района.

В то же время в соцсетях люди продолжают сомневаться и приводят аргументы, что документ настоящий.
 
 
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В соцсетях 10 сентября появилось фото документа о том, что руководство управления по образованию Вилейского РИК собирает сведения о «неблагонадежных» учениках.
 
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