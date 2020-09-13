Правозащитники: В Минске задержаны не менее 36 человек

Источник материала: АФН

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на данным момент ОМОН и милиция задержали не менее 36 человек в центре Минска.

Опубликованные в мессенджерах видео указывают на особую жесткость сегодняшних задержаний, включая женщин.

МВД Беларуси примерно час назад подтвердило задержания вышедших гулять граждан, сообщив о 10 задержанных на проспекте Дзержинского.

В настоящий момент тысячи протестующих собираются у стелы на проспекте Победителей.