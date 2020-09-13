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Правозащитники: В Минске задержаны не менее 36 человек
Источник материала: АФН
Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на данным момент ОМОН и милиция задержали не менее 36 человек в центре Минска.
Опубликованные в мессенджерах видео указывают на особую жесткость сегодняшних задержаний, включая женщин.
МВД Беларуси примерно час назад подтвердило задержания вышедших гулять граждан, сообщив о 10 задержанных на проспекте Дзержинского.
В настоящий момент тысячи протестующих собираются у стелы на проспекте Победителей.
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Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на данным момент ОМОН и милиция задержали не менее 36 человек в центре Минска.
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