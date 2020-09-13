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Правозащитники: В Минске задержаны не менее 36 человек

13.09.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на данным момент ОМОН и милиция задержали не менее 36 человек в центре Минска.

Опубликованные в мессенджерах видео указывают на особую жесткость сегодняшних задержаний, включая женщин.

МВД Беларуси примерно час назад подтвердило задержания вышедших гулять граждан, сообщив о 10 задержанных на проспекте Дзержинского.

В настоящий момент тысячи протестующих собираются у стелы на проспекте Победителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на данным момент ОМОН и милиция задержали не менее 36 человек в центре Минска.
 
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