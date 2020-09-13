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МВД: сегодня на улицы вышло не более трех тысяч протестующих, задержаны 250 из них

13.09.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Министерство внутренних дел оперативно прокомментировало ситуацию на улицах. Приводим сообщение пресс-службы, опубликованное в Telegram-канале ведомства: «По состоянию на 15:00 в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности. Общее количество участников не превышает трех тысяч человек. Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая».

Задерживать горожан силовики начали еще до того, как они успели собраться в центре города. О количестве минчан, отправившихся в бусы и автозаки, также упоминается: «В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированную в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного.

Учитывая, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов. Сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Министерство внутренних дел оперативно прокомментировало ситуацию на улицах. Приводим сообщение пресс-службы, опубликованное в Telegram-канале ведомства:...
 
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