Хроника дня: тысячи людей в центре Минска, милиция провела массовые задержания (видео)

Источник материала: Onliner Утро воскресенья начинается не с кофе. А с «парада» военной техники под окном. Читатели Onliner, живущие вдоль главных проспектов Минска, присылают фотоотчеты с видами, открывающимися из их квартир. Автомобилистам тоже есть что показать. В общем-то, все уже традиционно — силовики стягивают спецтехнику в центр. А мы начинаем не менее традиционный онлайн. Засняли на улицах города что-то любопытное? Присылайте свои фото и видео с пояснениями в наш Telegram-бот .

Колонна на проспекте Победителей

Часть людей двигалась в центр города по улице Мельникайте. В какой-то момент показались машины силовиков, из которых появились люди в зеленой форме. Перекрыв улицу, они стали вытеснять протестующих к проспекту Победителей. Вместе с этим проводились задержания.













Задержания на улице Мельникайте проводились без половых различий и были массовыми. После люди оказались на проспекте Победителей. Несколько сотен обосновались возле гостиницы «Планета» и затем увидели большую колонну, которая двигалась по проезжей части, перекрыв на ней движение.

Голова колонны в итоге уперлась в перекрытие возле стелы. Из динамиков слышались песни про белую Русь. На месте наблюдалась привычная воскресная картина — до того момента, как люди свернули с проспекта на улицу Машерова. Им навстречу пришла еще одна колонна в несколько тысяч человек.





















В итоге объединенная колонна двинулась по мосту к улице Притыцкого.

Колонна на Орловке

Площадь Бангалор. Люди собирались в парке Дружбы народов. Было многолюдно — что-то в районе нескольких тысяч. Люди продолжали прибывать. Силовиков не наблюдалось.

В 15:00 колонна в примерно пять тысяч человек вышла в сторону Орловской. Периодически ее движение сопровождали автобусы силовиков. Но без активных действий. Люди в итоге вышли на проезжую часть, оставив полосу для встречных машин.

В итоге колонна свернула на улицу Нововиленскую из-за перекрытия Орловки.

В городе закрывалось метро

Официальный Telegram подземки сообщил, что в 14:40 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская». Поезда следовали без остановки на данных станциях.

В 15:40 все станции метро открыли.

Как люди двигались в центр

Проспект Независимости (от одноименной площади до Октябрьской площади) традиционно был полон силовиков. Они располагались на всех входах во дворы. Работники милиции проводили проверки рюкзаков прохожих, которые двигались к площади Независимости.

На перекрестке улицы Ленина и проспекта Независимости возле ГУМа, как и в прошлое воскресенье, наблюдались цепочки силовиков в полной амуниции. Они тоже проводили выборочный досмотр. Ожидаемо много спецтехники. Обе площади на проспекте были заблокированы турникетами и представителями силовых структур.

Съезд с Независимости к Бобруйской занимала спецтехника, дополненная госсимволикой.





Тем временем люди собирались на шествие по своим районам. Возле станции метро «Михалово» стояли несколько человек с бело-красно-белыми флагами. Проезжающие мимо машины сигналили, потом подъехали три автобуса с затемненными стеклами (правда, номера присутствовали). Люди разбежались. Из одного из автобуса вышли несколько омоновцев. Походили и поехали дальше по проспекту Дзержинского в сторону центра. Все закончилось задержаниями.

Ближе к началу третьего на подступах ко Дворцу спорта собралась колонна протестующих. Люди добавлялись с разных сторон. На другой стороне также были заметны скопления людей, двигающихся по направлению к стеле. По сравнению с предыдущими разами протестующих было не так много.

В итоге собравшихся на Немиге людей оттеснили два появившихся микроавтобуса. Протестующие перебежали через проезжую часть. Из транспорта вышли люди в балаклавах. Они стали общаться с представителями прессы. В это время протестующие на противоположной стороне проспекта скандировали «Позор».













Люди в черном оттеснили людей к ТЦ Galleria. После показались автозаки. Еще позже из автобусов появилось несколько десятков силовиков. Они окружили митингующих возле торгового центра. Те собрались в сцепку.

Потом начались задержания. Часть людей забежала в торговый центр. Силовики хватали тех, кто остался. Двери затем закрыли изнутри. Силовики после задержаний остались на ступеньках. А потом пересели в автозаки.

















Разгон на Независимости

Проспект Независимости на подступах к площади Победы был перекрыт цепочкой силовиков в зеленой форме. Они разбили колонну, которая двигалась со стороны площади Якуба Коласа. Люди убегали дворами, в то время как проспект поражал своей пустотой.

Массовые задержания

Маяковка. Читатели прислали видео. На нем группа силовиков задерживает мужчину с бело-красно-белым флагом. Толпа разбегается от эпицентра событий.

Автор видео рассказал: «Небольшая группа людей двигалась около части, расположенной здесь. Мимо проехала машина с милицией. После появился бусик, из которого вышли мужчины в балаклавах и дождались той группы. После случилось все, что видно на записи».

По словам читателя, задержали минимум трех мужчин.

Дзержинка. Группа людей двигалась в центр города. Аккурат возле выхода со станции метро «Грушевка» возле нее показались микроавтобусы. Произошли задержания.

После этого группа продолжила движение по проспекту Дзержинского в центр города. Слышалось скандирование «Один за всех и все за одного». Некоторые люди двигались в сцепке. Колонну сопровождала тройка зашторенных микроавтобусов.





Еще несколько микроавтобусов настигли колонну возле гостиницы «Ренессанс». Случились массовые задержания. Присутствующие кричали людям в балаклавах: «Как вам не стыдно?»









Автопробег «За единую Беларусь»

Он стартовал от аквапарка «Лебяжий». Колонна направилась по Минской кольцевой в сторону Хатыни, сообщает БЕЛТА.











Утро в городе

Видео из Telegram-канала #МотолькоПомоги .





Читатели сообщают, что спецтехника, в том числе автозаки, замечена чуть ли не во всех концах города — в районе третьей городской больницы, на улице Машерова, проспектах Независимости и Победителей. Также силовики уже начали огораживать Октябрьскую площадь: железные заборы, колючая проволока, люди в форме — все, как мы привыкли.













Статистика от МВД

МВД опубликовало свою статистику по вчерашнему дню. Так, «в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 7 массовых мероприятий в 3 регионах страны. В них приняло участие более 50 тысяч человек.

Общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в 5 регионах республики, не превысила 1700 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в Минске — 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек».

Отдельный абзац посвящен женскому маршу. «На протестную акцию в районе пл. Свободы собралось около 100 человек. Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта. В дальнейшем собравшиеся двумя колоннами проследовали по ул. Немиге в направлении проспектов Победителей и Независимости, а затем в сторону пл. Я. Коласа, где развернулись в обратном направлении и разошлись возле ул. Козлова».

Колонна авто возле аквапарка

Наши читатели, отправившиеся около полудня в аквапарк «Лебяжий», прислали видео, из которого понятно, что на парковке возле водного центра собралось большое количество автомобилей с красно-зелеными флагами. Судя по ролику, все машины с номерами.