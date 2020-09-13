Не менее ста тысяч человек вышли на Марш героев в Минске

По оценкам журналистов, в сегодняшнем Марше героев участвуют не менее 100 тысяч человек.





Колонна прошла по улице Кальварийской, проспекту Пушкина и сворачивает на улицу Орловскую.

Проходя мимо жилого комплекса «Каскад», где постоянно между домами вывешивают бело-красно-белые флаги», участники марша скандировали «Каскад, молодцы!», местные жители в ответ махали им из окон.

Участники марша также скандируют: «Покарать Караева!», «Лукашенко в автозак!», «Отдайте нашу Машу, заберите Сашу!» и другие лозунги.

Пресс-служба МВД сообщила, что по состоянию на 15:00 общее количество участников не превышало трех тысяч человек.

В 15:40 возобновили работу все станции первой линии минского метро. По-прежнему не работают две станции второй ветки — «Немига» и «Фрунзенская», сообщает БелаПАН.