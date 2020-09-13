Жители Могилева тоже вышли на Марш героев

В Могилеве Марш героев собрал около тысячи человек.





Традиционно участники начали собираться на площади перед торговым центром «Атриум». Перед началом акции, по сведениям правозащитников, были задержаны трое молодых людей. Их сотрудники милиции усадили в автобус и увезли.

После этого сторонники перемен объединились в одну группу, стали в сцепку и стали скандировать «Позор», «Это наш город», «Фашисты». Напряжение спало, когда часть милиции ушла.

Затем протестуюшие пошли по Первомайской улице. По дороге к маршу присоединялось новые участники.













Милиция предупреждает участников, что их мероприятие несанкционированное и угрожает применить силу и специальные средства. Колонну сопровождают два автозаки.