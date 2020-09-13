Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

13 сентября в Гомеле, как и во многих других белорусских городах, проходит Марш героев. Акция собрала несколько тысяч человек.

Гомельчане идут по уже традиционному маршруту — от универмага «Гомель» до вокзала, а затем по проспекту Победы.































