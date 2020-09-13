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Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

13.09.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 сентября в Гомеле, как и во многих других белорусских городах, проходит Марш героев. Акция собрала несколько тысяч человек.

Гомельчане идут по уже традиционному маршруту — от универмага «Гомель» до вокзала, а затем по проспекту Победы.

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле

 
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13 сентября в Гомеле, как и во многих других белорусских городах, проходит Марш героев. Акция собрала несколько тысяч человек. Гомельчане идут по уже традиционному...
 
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