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Несколько тысяч человек вышли на Марш героев в Гомеле
Источник материала: Навiны
13 сентября в Гомеле, как и во многих других белорусских городах, проходит Марш героев. Акция собрала несколько тысяч человек.
Гомельчане идут по уже традиционному маршруту — от универмага «Гомель» до вокзала, а затем по проспекту Победы.
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13 сентября в Гомеле, как и во многих других белорусских городах, проходит Марш героев. Акция собрала несколько тысяч человек. Гомельчане идут по уже традиционному...
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